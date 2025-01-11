Adıyaman'daki trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi toprağa verildi

Adıyaman'da trafik levhalarının olduğu direğe çarpan otomobil sürücüsünün cenazesi toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Burak Bal'ın (38) cenazesi, yakınları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Yeni Mezarlığa getirildi.

Buradaki camide kılınan namazın ardından cenaze, bölgedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına, Bal'ın ailesi ve yakınları, Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen ile vatandaşlar katıldı.

Kazada hayatını kaybeden Bal'ın Adıyaman Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.