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        Adıyaman Ticaret Merkezi'nde hayat başlıyor

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da, iş dünyası için hazırlanan ticaret merkezi depremin yıl dönümde iş yerlerinin açıldığı alan haline dönüşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:18
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        Adıyaman Ticaret Merkezi'nde hayat başlıyor
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Adıyaman'da, iş dünyası için hazırlanan ticaret merkezi depremin yıl dönümde iş yerlerinin açıldığı alan haline dönüşecek.

        Asrın felaketi sonrası ticari hayatın canlanması için hızla başlatılan projelerden biri olan Atatürk Bulvarı'ndaki Adıyaman Ticaret Merkezi'ndeki iş yerleri ay sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

        Çelik konstrüksiyonla inşa edilen 30 ila 190 metrekare büyüklüğünde bir ve iki katlı 28 iş yeri, modern bir görünüm sunarken, bünyesinde cami ve otoparkı da barındırıyor.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, AA muhabirine, ticaret merkezinin modern bir görünüme sahip olduğunu söyledi.

        Merkezde çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktaran Varol, şöyle konuştu:

        "Bu meydan şu an gördüğümüz şekilde çok güzel bir kentsel hafif ticaret alanı olarak tasarlandı, dizayn edildi. Çok hızlı bir şekilde de inşaat aşamasına geçildi, burası şehrin yaşayan kalbi olacak. Asıl büyük meydan projesi dediğimiz Adıyaman'ın tarihi çarşısının etrafında yürütülecek projenin tam karşısında. Onunla iç içe. Toplamda 28 dükkandan oluşan mimarisiyle insanları kendisine çekecek."

        Projenin bittiğinde vatandaşların uzun süre zaman geçirebileceği çarşı halini alacağını belirten Varol, "Adıyaman'da vatandaşlarımızın en uzun süre vakit geçirdiği alanlardan biri olacak. Bunların büyük çoğunluğu da aslında meydan projesi kapsamındaki hak sahibi vatandaşlarımız tarafından değerlendirilerek onlara sunuluyor. Birçoğuna da sağlanmış durumda." dedi.

        Depremin yıldönümü olan 6 Şubat'ta projenin cıvıl cıvıl bir görünüme kavuşmasını planladıklarını dile getiren Varol, "Bu çok hızlı şekilde gerçekleştirilen bir proje oldu. Burası yaklaşık 2 ay kadar önce inşaatı başlayıp, şu an bu aşamaya geldi. İnşallah ocak ayı sonunda tamamlamış olacağız. 6 Şubat tarihinde buradaki işletmelerin birçoğu açılmış olacak, insanlarımızı burada vakit geçirmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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