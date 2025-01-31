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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde kaybettiği ailesinin mezarını her gün ziyaret ederek huzur buluyor

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini, 2 çocuğunu ve 57 akrabasını kaybeden Gökhan Tepe, ailesinin mezarını her gün ziyaret ederek teselli buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:08 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:08
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Depremde kaybettiği ailesinin mezarını her gün ziyaret ederek huzur buluyor
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        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini, 2 çocuğunu ve 57 akrabasını kaybeden Gökhan Tepe, ailesinin mezarını her gün ziyaret ederek teselli buluyor.

        Tepe, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 5 katlı aile apartmanının 4. katında ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı.

        Eşi Derya, çocukları Yusuf (7), Ecrin (13) ve 57 akrabasını kaybeden Tepe, 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

        Ailesinden hatıra kalan eşyaları kaldığı konteynere asan Tepe, her gün mezarlığı ziyaret edip onlara dua ediyor.

        Tepe, AA muhabirine, depremin kendisine büyük acılar yaşattığını, unutmasının imkansız olduğunu söyledi.

        Ailesini ve sevdiklerini her gün düşündüğünü dile getiren Tepe, duygularını şöyle ifade etti:

        "Rabb'im verdi, o aldı yine. Ona sığınıyoruz, yoksa dayanamazsın. Gündüz iyi, gelenlerle çay içiyoruz, sohbet ediyoruz ama gece olunca zor oluyor. Konteynere girdiğimde sabahı zor ediyorum. İnsanlara şaka gelecek ama mezardaki betonu görüyorsan o bile insana huzur veriyor. Tek huzur bulduğum yer, eşimin, oğlumun ve kızımın mezarıdır. Burayı günde 1-2 defa ziyaret edip dua ediyorum, konuşuyoruz, ondan sonra iş yerime gidiyorum."

        İlçede müteahhitlik yaptığına, inşa ettiği hiçbir binanın hasar almadığına dikkati çeken Tepe, "Rabb'im bana böyle bir acı verdi ama şükür ki benim yaptığım binalarda hasar oluşmadı. Şükürler olsun hiç binam yıkılmadı. Benim yüzümden insana bir şey olmadı, ona seviniyorum." dedi.

        Tepe, tüm hayatının 4 saniyede yok olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Oğlumun deprem gecesi giydiği o formayı, kızımın saatini ve eşimin birkaç kıyafetini enkazdan çıkarabildim ama en çok üzüldüğüm şey, telefonumu kaybetmek oldu. İçinde ailemle olan tüm fotoğraflarım vardı. Şimdi konteynerde kalıyorum. Adıyaman halkı olarak hala alışamadık. Ama dostlarım sağ olsun, iş yerimi yeniden yaptılar. Biz de 'Çay koy, yeniden başlıyoruz.' diyerek hayata tutunmaya çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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