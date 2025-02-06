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        Çelikhan'da 5 bin tüplü fidan dağıtımı yapıldı

        Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde, 3 bin ceviz ve 2 bin hurma fidesi, üreticilere dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 04:56 Güncelleme: 06.02.2025 - 04:59
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        Çelikhan'da 5 bin tüplü fidan dağıtımı yapıldı
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        Adıyaman'ın Çelikhan İlçesinde, 3 bin ceviz ve 2 bin hurma fidesi, üreticilere dağıtıldı.

        Çelikhan Orman İşletme Şefliği ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi çarşı meydanında toplamda 5 bin fidan, üreticilere dağıtıldı.

        İlçe Orman İşletme Şefi Mahmut Keskin, fidanların Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğünce hazırlandığını ifade etti.

        Fidelerin Çelikhan merkez ve Pınarbaşı beldesindeki üreticilere dağıtıldığını belirten Keskin, üreticilerin desteklenmesine yönelik faaliyetlerine devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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