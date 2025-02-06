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        Kahta'da depremde yaşamını yitirenler anıldı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:35
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        Kahta'da depremde yaşamını yitirenler anıldı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

        Mustafa Kemal Caddesi'nde yıkılan bir binanın alanına kaymakamlık tarafından kurulan taziye çadırında saat 04.17'de anma etkinliği gerçekleştirildi.

        Okunan seladan sonra İlçe Müftüsü Süleyman Turul tarafından dualar okundu.

        Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, protokol üyeleri ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar töre katılım sağladı.

        Ayrıca Fatih Camide hayatını kaybedenler için dualar okundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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