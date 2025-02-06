İstanbul İnsani Yardım Derneği, Adıyaman'da 5 oyun sınıfı açtı

İstanbul İnsani Yardım Derneğince 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla, Adıyaman'da 5 oyun sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

İstanbul İnsani Yardım Derneği tarafından "Umut Kütüphaneleri ve Oyun Alanları" projesi kapsamında Adıyaman'daki okullarda yaptırılan 5 oyun sınıfının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Adıyaman İlkokulu'ndaki açılış töreninin ardından İstanbul İnsani Yardım Derneği Başkanı Harun Altun ile psikolog ve yazar Fatih Civelekoğlu ve dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp öğrencilerle bir araya geldi.

Dernek Başkanı Altun ve beraberindekiler daha sonra üniversiteli gençlerle bölgedeki yetim lise öğrencileri arasında kardeşlik köprüsü kurmak üzere hayata geçirilen "Kardeşim Ol" projesinin tanıtım programına katıldı.

Perre Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen tanıtım programı Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı.

Dernek Başkanı Harun Altun ve katılımcıların konuşmalarının ardından derneğin çalışmalarının anlatıldığı tanıtım filmi gösterildi.

Harun Altun, gazetecilere, depremin ikinci yılında Adıyaman'da bulunduklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalarla depremzede çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmaya özen gösterdiklerini ifade eden Altun, şöyle konuştu:

"Depremin ilk gününden bu yana bölgedeyiz. Bu kapsamda yetim ve öksüz çocuklarımıza destek olmak amacıyla 6 aşamalı bir programın da tanıtımını yaptık. Tespit ettiğimiz çocuklarımıza burs veriyoruz ve psikososyal destek ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra lise 4. sınıf öğrencilerimize tablet, doping hafıza dağıtımı ve en önemlisi de onlara mentörlük yapacak kardeşlerin atamasını gerçekleştireceğiz. Bu çocuklarımızın eğitim hayatı boyunca yanlarında olacağız. Hemen akabinde şu aşamada İstanbul'da ve Ankara'da, daha sonra da tüm Türkiye'de üniversiteyi kazanmış yetim ve öksüz çocuklarımıza akademi kurarak onların yapay zekadan finansal okuryazarlığa kadar birçok nitelikli eğitim ve gereksinimlerini karşılayacak altyapıyı hazırlayacağız."