Adıyaman'da kar nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı
Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı, Kahta ve Tut ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı.
Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı, Kahta ve Tut ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdareden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yoğun yağış nedeniyle Besni'de 11, Gölbaşı'nda 30, Kahta'da 3, Tut ilçesinde ise 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin yolları açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.
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