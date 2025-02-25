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        Adıyaman'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

        Adıyaman'da bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:16
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        Adıyaman'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu
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        Adıyaman'da bir kişi ölü bulundu.

        Adıyaman Karapınar Mahallesi Gültepe Küme Evleri yolu kenarında Yusuf Limun (70), ölü bulundu.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiğini belirleyen Limun'un cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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