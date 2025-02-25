Adıyaman'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiğini belirleyen Limun'un cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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