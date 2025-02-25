Adıyaman'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu
Adıyaman'da bir kişi ölü bulundu.
Adıyaman'da bir kişi ölü bulundu.
Adıyaman Karapınar Mahallesi Gültepe Küme Evleri yolu kenarında Yusuf Limun (70), ölü bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiğini belirleyen Limun'un cenazesi, otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.
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