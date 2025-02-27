Adıyaman Valiliği personeline ilk yardım eğitimi verildi

Adıyaman Valiliği çalışanlarına ilk yardım eğitimi verildi.

Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık hizmetleri başkanlığı eğitmenleri tarafından valilik personellerine ilkyardım eğitimi düzenlendi.

Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitimde kursiyerlere bebek, çocuk ve erişkinlerde temel yaşam desteği, üst havayoluna kaçan yabancı cismi çıkarma, kanamalı hastaya yaklaşım, göğüs ağrısı ve kalp krizinde ilk yardım, düşük kan şekeri, dış kanamalar, kırık ve çıkıklar, donma, sıcak çarpması, hayvan ısırıkları, yaralı taşıma teknikleri gibi içerikler anlatıldı.

Eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.