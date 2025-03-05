Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

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