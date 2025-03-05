Adıyaman Üniversitesi'nde "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" paneli düzenlendi

Panelde, sigara, alkol, madde bağımlılığı ve dijital bağımlılık gibi konular ele alındı. Uzmanlar, bağımlılıkla mücadelenin bireysel, toplumsal ve kurumsal boyutlarına değinerek, önleyici tedbirler ve farkındalık çalışmalarına dair bilgiler paylaştı. Katılımcılar, merak ettikleri soruları panelistlere yönelterek konuyla ilgili bilgi aldı.

Programda, Adıyaman Üniversitesi'nden Doç. Dr. Atilla Tekin, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nden İsmail Kavrak, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Nazlı Pektaş Yıldırım ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nden Yasemin Ünlü panelist olarak yer aldı.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla "Hepimiz İçin Bağımsız Gelecek" temalı panel gerçekleştirildi.

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