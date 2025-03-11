Adıyaman'da kum yüklü kamyon park halindeki tırlara çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da kum yüklü kamyonun park halindeki tırlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman’da kum yüklü kamyonun park halindeki tırlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
G.B. idaresindeki 02 AFK 377 plakalı kum yüklü kamyon, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak petrol istasyonunda park halindeki 2 tıra çarptı ardından devrildi.
Kazada tırlardan birini yıkayan C.Ö. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü yaralandı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.B’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, petrol istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.