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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:09
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABA 172 plakalı otomobil,Karapınar Mahallesi Flamingo yolunda M.F.İ. yönetimindeki 02 AFA 217 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücü ile motosikletteki B.İ. ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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