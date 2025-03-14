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        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:35 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:35
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        Adıyaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        B.H.T. idaresindeki 27 AHN 005 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı-Malatya kara yolu 1 Nisan Bulvarı'nda Hüseyin Sarıgül yönetimindeki 35 BRC 641 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü ile arkasındaki F.S. yaralandı.

        Ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Sarıgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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