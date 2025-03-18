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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:05 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:05
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        Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.K. yönetimindeki 06 BE 4570 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Besni yol ayrımında devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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