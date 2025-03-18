Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 06 BE 4570 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Besni yol ayrımında devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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