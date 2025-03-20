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        Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Adıyaman'da iftar programı düzenledi

        Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları, Adıyaman'da yetim ailelere yönelik iftar programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:28 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:30
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        Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Adıyaman'da iftar programı düzenledi
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        Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları, Adıyaman'da yetim ailelere yönelik iftar programı düzenledi.

        Polisevi'nde gerçekleştirilen programda 120 yetim aile bir araya gelerek iftar yaptı.

        Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, yetim çocuklara yapılan etkinliklerle devam etti.

        Programa, Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, TDV Kadın Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlik sonrası çocuklar ve ailelere çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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