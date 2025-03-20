Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları Adıyaman'da iftar programı düzenledi
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları, Adıyaman'da yetim ailelere yönelik iftar programı düzenledi.
Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları, Adıyaman'da yetim ailelere yönelik iftar programı düzenledi.
Polisevi'nde gerçekleştirilen programda 120 yetim aile bir araya gelerek iftar yaptı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, yetim çocuklara yapılan etkinliklerle devam etti.
Programa, Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, TDV Kadın Kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik sonrası çocuklar ve ailelere çeşitli hediyeler verildi.
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