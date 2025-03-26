Adıyaman merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Adıyaman merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 26.03.2025 - 09:49 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:12
Adıyaman merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gölbaşı ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 48,45 gram sentetik uyuşturucu, 2 av tüfeği, ve 28 mermi ele geçirdi.