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        Adıyaman merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Adıyaman merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 09:49 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:12
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        Adıyaman merkezli 2 ildeki uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada ilçede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gölbaşı ile Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 48,45 gram sentetik uyuşturucu, 2 av tüfeği, ve 28 mermi ele geçirdi.