Çelikhan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

Bu kapsamda, 250 araç ve 950 kişinin sorgulandı.

Ekiplerce yapılan denetimde emniyet kemeri, cep telefonu kullanılmaması ve kırmızı ışıklara uyulması yönünde araç sürücülerine bilgilendirme yapıldı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla Çelikhan-Adıyaman ve Çelikhan-Malatya kara yollarında denetim gerçekleştirdi.

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