Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        GÜNCELLEME - Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 3 gün önce arkadaşlarıyla Atatürk Barajı Göleti'nde balık avlarken kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu
        ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, 3 gün önce arkadaşlarıyla Atatürk Barajı Göleti'nde balık avlarken kaybolan kişinin cesedi bulundu.

        İlçeye bağlı Belören köyü civarında kaybolan Hasan Yılmaz'ı (34) arama çalışmaları sürdürüldü.

        Malatya Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi, göletin 19 metre derinliğinde Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı.

        Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının 38 kişilik ekiple yapıldığını anlattı.

        Belören köyü muhtarı Mehmet Adalı ise ekiplerin geniş bir alanda Hasan Yılmaz'ı aradığını ifade etti.

        Atatürk Baraj Göleti'ne 31 Mart'ta iki arkadaşıyla piknik yapmak ve balık tutmaya giden Hasan Yılmaz, tekneyle ağ dağıtırken geri dönmemiş, arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!

        Benzer Haberler

        Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Atatürk Barajı Göleti'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Adıyaman'da sağanak etkili oldu
        Adıyaman'daki bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'daki bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Dünya mirası Nemrut Dağı'nı bayramda 6 bin kişi ziyaret etti
        Dünya mirası Nemrut Dağı'nı bayramda 6 bin kişi ziyaret etti
        Düğünde bıçaklı kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı
        Düğünde bıçaklı kavga: 9 yaralı, 15 gözaltı