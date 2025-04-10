Adıyaman'ın ilçelerinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Adıyaman'ınKahta ve Çelikhan ilçelerinde Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı önünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Arıcı daha sonra İlçe Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'ı makamında ziyaret ederek çiçek taktim etti.

Çelikhan ilçesinde de Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Yıldırım Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program polis memuru Tuna Özgür tarafından yapılan konuşmanın ardından tören sona erdi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Yılmaz, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.