Adıyaman'da kavga ihbarına giden polisler, öğrencilerin pasta sürpriziyle karşılaştı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kavga ihbarı üzerine okula giden polis ekipleri, öğrencilerin hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı.

Kahta Turgut Özal Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polislere sürpriz yapmak istedi.

Okul bahçesinde toplanan çok sayıda öğrenci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu.

Bunun üzerine okula gelen polis ekipleri, öğrencilerin pasta ve çiçekli sürpriziyle karşılaştı.

Öğrenciler, pasta kesip ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayarak, görevlerinde başarı diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrencilerin Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla böyle bir sürprizlerin olduğunu bize bildirmelerini mutlulukla kabul ettikleri söyledi.

Sürprizden memnun olan polisler de okul yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür etti.