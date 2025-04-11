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        Adıyaman'da kavga ihbarına giden polisler, öğrencilerin pasta sürpriziyle karşılaştı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kavga ihbarı üzerine okula giden polis ekipleri, öğrencilerin hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 21:02 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:12
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        Adıyaman'da kavga ihbarına giden polisler, öğrencilerin pasta sürpriziyle karşılaştı
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kavga ihbarı üzerine okula giden polis ekipleri, öğrencilerin hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı.

        Kahta Turgut Özal Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polislere sürpriz yapmak istedi.

        Okul bahçesinde toplanan çok sayıda öğrenci, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu.

        Bunun üzerine okula gelen polis ekipleri, öğrencilerin pasta ve çiçekli sürpriziyle karşılaştı.

        Öğrenciler, pasta kesip ekiplerin Polis Haftası'nı kutlayarak, görevlerinde başarı diledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, öğrencilerin Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla böyle bir sürprizlerin olduğunu bize bildirmelerini mutlulukla kabul ettikleri söyledi.

        Sürprizden memnun olan polisler de okul yöneticilerine ve öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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