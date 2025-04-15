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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:03 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:03
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 28 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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