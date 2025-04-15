Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 28 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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