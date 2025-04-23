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        Kahta'da polisten 23 Nisan'da Öğrencilere sürpriz ziyaret

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Polis Haftası'nda kontrol noktasındaki polislere pasta götürüp mektup yazan 3 öğrenciye, 23 Nisan'da sürpriz yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:55
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        Kahta'da polisten 23 Nisan'da Öğrencilere sürpriz ziyaret
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Polis Haftası'nda kontrol noktasındaki polislere pasta götürüp mektup yazan 3 öğrenciye, 23 Nisan’da sürpriz yapıldı.

        Polis Haftası'nda Kahta-Siverek yolundaki uygulama noktasında görevli polisleri ziyaret eden Eylül Uslu, ablası Emanur Uslu ve Elifnur Çoban, bu anlamlı davranışları unutulmadı.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler, polis ekipleri tarafından okul çıkışında alınarak Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, makamında ağırladığı çocuklara teşekkür ederek bayramlarını kutladı. Ziyarette öğrenciler, polis telsizinden anonsla tüm çocukların bayramını kutladı.

        Program, çocuklara hazırlanan pasta sürpriziyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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