Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 236 gram sentetik uyuşturucu, 95 uyuşturucu hap ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve bazı ilçelerde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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