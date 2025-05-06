Adıyaman'da sahipli köpeğin saldırdığı genç kız yaralandı
Adıyaman Belediyesi sınırları içinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan genç kız yaralandı.
Adıyaman Belediyesi sınırları içinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan genç kız yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Betül Doğan, Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı.
Sağ kolundan yaralanan Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Doğan, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, yolda yürüyen 2 kızdan birine köpeğin saldırdığı ve genç kızın kaçtığı anlar yer alıyor.
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