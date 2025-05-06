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        Adıyaman'da sahipli köpeğin saldırdığı genç kız yaralandı

        Adıyaman Belediyesi sınırları içinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan genç kız yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 18:10 Güncelleme: 06.05.2025 - 18:10
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        Adıyaman'da sahipli köpeğin saldırdığı genç kız yaralandı
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        Adıyaman Belediyesi sınırları içinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan genç kız yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, 17 yaşındaki Betül Doğan, Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüdüğü sırada sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı.

        Sağ kolundan yaralanan Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Doğan, hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

        Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, yolda yürüyen 2 kızdan birine köpeğin saldırdığı ve genç kızın kaçtığı anlar yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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