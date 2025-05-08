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        Adıyaman'da gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlama ve yangında 2 kişi yaralandı

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 17:31 Güncelleme: 08.05.2025 - 17:31
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        Adıyaman'da gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlama ve yangında 2 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, 2 kişi yaralandı.

        Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın 3. katındaki evde, gaz sıkışması nedeniyle patlama ve yangın meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın ve patlamanın etkisiyle evde yaralanan Cansu Ç. ve Cuma Ç, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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