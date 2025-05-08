Adıyaman'da gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlama ve yangında 2 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki bir evde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında, 2 kişi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 8 katlı binanın 3. katındaki evde, gaz sıkışması nedeniyle patlama ve yangın meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın ve patlamanın etkisiyle evde yaralanan Cansu Ç. ve Cuma Ç, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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