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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:05 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:05
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        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 16 bin 660 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.Ç. ve M.Ç., emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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