Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent merkezinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

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