Adıyaman'da özel sporcular yüzme yarışlarında buluştu

Ailelerinin de destek verdiği yarışmalarda sporcular, madalya için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Adıyaman Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışmalara, down sendromu, otizm, mental retardasyon ve öğrenme güçlüğü tanısı bulunan 10 özel sporcu katıldı.

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