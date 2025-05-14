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        Adıyaman'da özel sporcular yüzme yarışlarında buluştu

        Adıyaman'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen özel sporcular yüzme yarışlarında renkli görüntüler oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 10:32 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:07
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        Adıyaman'da özel sporcular yüzme yarışlarında buluştu
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        Adıyaman'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen özel sporcular yüzme yarışlarında renkli görüntüler oluştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Adıyaman Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışmalara, down sendromu, otizm, mental retardasyon ve öğrenme güçlüğü tanısı bulunan 10 özel sporcu katıldı.

        Ailelerinin de destek verdiği yarışmalarda sporcular, madalya için kıyasıya mücadele etti.

        Özel sporcu Vedat Kasar, 2 yıldır yüzme sporu yaptığını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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