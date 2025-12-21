Habertürk
        Adıyaman'da şişme botun alabora olması sonucu baraja düşen kişi aranıyor

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şişme botun alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'ne düşen 4 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        21.12.2025 - 17:55
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şişme botun alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'ne düşen 4 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Saray Burnu yakınlarında balık tutmak için baraj göletine şişme botla açılan E.E, R.Ü, C.E, B.A. ve F.Ç. botun alabora olması sonucu gölete düştü.

        Çevredeki balıkçılar tarafından E.E, R.Ü, C.E, B.A. kurtarılırken F.Ç. gözden kayboldu.

        İhbarla bölgeye kurtarma ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçlar F.Ç'nin bulunması için çalışma başlattı.

        Kurtarılan 4 kişi ise ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

