Adıyaman'da şişme botun alabora olması sonucu baraja düşen kişi aranıyor

Saray Burnu yakınlarında balık tutmak için baraj göletine şişme botla açılan E.E, R.Ü, C.E, B.A. ve F.Ç. botun alabora olması sonucu gölete düştü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şişme botun alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'ne düşen 4 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

