Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da 26 engelli genç askerlik hayalini gerçekleştirdi

        Adıyaman'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 26 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:50 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da 26 engelli genç askerlik hayalini gerçekleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 26 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

        Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat Taburunda askerlik yapamayan engelli gençler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında tören düzenlendi.

        Asker tıraşı olan ve üniforma giyen 26 genç, bir süre askerlik eğitimi alıp askeri araçları inceledi.

        Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından engelli gençler, askerlik yemini etti.

        Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve aileler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Korkunç iddia! Kocası bıçakladı, kaçarken balkondan düştü!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuk...
        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuk...
        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı
        Adıyaman Valisi Osman Varol, kentin bir aylık asayiş verilerini açıkladı
        Türk Kızılay Çelikhan'da kan bağışı standı açtı
        Türk Kızılay Çelikhan'da kan bağışı standı açtı
        Adıyaman'da UMKE eğitimleri tatbikatla tamamlandı
        Adıyaman'da UMKE eğitimleri tatbikatla tamamlandı
        Adıyaman ve Anadolu kültürü kuklalarla canlandırıldı
        Adıyaman ve Anadolu kültürü kuklalarla canlandırıldı
        Adıyaman'da "Aile Haftası" kapsamında yürüyüş düzenlendi
        Adıyaman'da "Aile Haftası" kapsamında yürüyüş düzenlendi