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        Adıyaman'da, Gazze ve Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 23:02 Güncelleme: 22.05.2025 - 23:13
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        Adıyaman'da, Gazze ve Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kahta Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, İsrail'in başta Gazze şeridi olmak üzere Filistin’de masum sivillere yönelik soykırımı 100. Yıl Parkı'nda protesto edildi.

        Burada platform adına konuşan Enver Alpaydın, 15 Ocak 2025 tarihinde Filistin'in direniş hareketlerinden Hamas ile İsrail arasında yapılan anlaşmaya rağmen, İsrail saldırılarının sona ermediğini söyledi.

        Filistin halkının yalnız bırakıldığını belirten Alpaydın, şunları kaydetti:

        "Ateşkesin gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmesi beklenen İsrail, dünyanın gözü önünde anlaşmayı bozarak yeniden soykırıma başladı. Günün her anında sivillerin çadırlarına, hasarlı evlere, okul ve hastanelere tekrardan vahşice saldırmakta, sivilleri özellikle de kalabalık mekanları, canice bombalamakta. Bu saldırılarda 17 bine yakını çocuk olmak üzere 53 binden fazla Müslüman kardeşimiz, kan dondurucu bir alçaklıkla şehit edilmiş ve bir o kadarı da yaralanmıştır."

        Filistin'e uygulanan İsrail ablukasının bir an önce kaldırılması gerektiğini dile getiren Alpaydın, boykota devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Açıklamanın ardından dua edildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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