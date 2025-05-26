Adıyaman'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
N.T. idaresindeki 40 K 6024 plakalı kamyonet, Sarıçiçek köyü yol ayırımında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve kamyonetteki M.T. ile A.T. yaralandı.
Yaralılar Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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