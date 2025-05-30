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        Adıyaman'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Adıyaman'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 14:50 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:50
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        Adıyaman'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Adıyaman'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Y.A. idaresindeki 02 AFF 077 plakalı kamyon, Ramazan Hallaç (25) yönetimindeki 02 KB 804 plakalı otomobille Kahta yolu Beşpınar mesire alanı civarında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Hallaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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