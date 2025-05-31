Adıyaman'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı.

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