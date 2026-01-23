Habertürk
Habertürk
        Adıyaman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Adıyaman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

        Adıyaman'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:34 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:34
        Adıyaman'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
        Adıyaman'da dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kentte dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, sokakları beyaza bürüdü.

        Adıyaman Belediyesi, İl Özel İdaresi, Karayolları ve ilçe belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele yürütüyor.

        Kentte kar yağışıyla birlikte insan ve araç trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

