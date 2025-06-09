Adıyaman'da uyuşturucu hap ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

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