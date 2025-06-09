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        Adıyaman'da uyuşturucu hap ele geçirildi

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:04 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:04
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        Adıyaman'da uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Ekiplerce yapılan aramada 132 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonda M.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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