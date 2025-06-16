Adıyaman'da komşular arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı
Adıyaman'da iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'da iki komşu arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde iki komşu arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Y.Ö. yanındaki bıçakla A.K'yi yaraladı.
Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Şüpheli Y.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.