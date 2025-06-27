Adıyaman'da Yeşilay uyuşturucuyla mücadele standı kurdu

Etkinlik kapsamında broşür dağıtılarak, bağımlılığın zararları ve sağlıklı yaşam için öneriler paylaşıldı.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde açılan stantta, vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verildi. YEDAM yetkilileri, bağımlı bireyler ve yakınlarına yönelik sunulan ücretsiz psikososyal destek hizmetleri hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Adıyaman'da, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü kapsamında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından bilgilendirme standı kuruldu.

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