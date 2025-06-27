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        Adıyaman'daki "yüzen adalar"ı sabitleme projesinde ilk adım başarılı

        ORHAN PEHLÜL/SELİM SONKAYA - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan tescilli tabiat varlığı yüzen adaların korunması amacıyla iki hafta önce sabitlenen 80 metrekarelik adanın yerinden hareket etmediği gözlemlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:23
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        Adıyaman'daki "yüzen adalar"ı sabitleme projesinde ilk adım başarılı
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        ORHAN PEHLÜL/SELİM SONKAYA - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan tescilli tabiat varlığı yüzen adaların korunması amacıyla iki hafta önce sabitlenen 80 metrekarelik adanın yerinden hareket etmediği gözlemlendi.

        Çelikhan Kaymakamlığı ve Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan proje kapsamında rüzgar gibi dış etkenler nedeniyle kıyıya sürüklenip karaya oturan adaların sabitlenmesi işlemlerine iki hafta önce başlandı.

        Baraj gölünde yüzen ve yaklaşık 80 metrekare büyüklüğündeki ada, uzman ekiplerce çevre dostu özel karışımlarla üretilen beton blok, çelik halat, çelik hasır ve zincir kullanılarak sabitlendi.

        - Hedef, tüm yüzen adaları sabitlemek

        Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, AA muhabirine, adaların yıllar içinde karaya oturmasını engellemeye çalıştıklarını söyledi.

        Çalışmaların olumlu yönde gittiğini belirten Keleş, "80 metrekarelik karaya oturmuş yüzen adamızı gölün merkezine sabitlemeyi başardık. Karaya oturmuş toplam 100 dönümlük yüzen irili ufaklı adaları kurtarıp kentin turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

        Yüzen adaların ekosistem açısından da önem taşıdığını vurgulayan Keleş, "Bu adalar, biyoçeşitliliğe katkı sunuyor. Aynı zamanda karbon emisyonunu azaltma etkileri var. Uyguladığımız bu proje, dünyada ilk kez hayata geçiriliyor. Şu an 80 metrekarelik bir alanda uygulandı, su seviyesinin yükselmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Keleş, "Biz, 2 hafta önce karaya oturmuş adamızı gölün merkezine çekmiştik, 2 hafta içerisindeki gözlemde başarılı olduğumuzu gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.

        - Adalar, proje sayesinde gelecek kuşaklara aktarılacak

        Adıyaman Üniversitesinde toprak üzerine araştırmalar yapan, Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi Avrupa Toprak Bürosu Ulusal Teknik Uzmanı Prof. Dr. Erhan Akça da adaların gelecek nesillere aktarılabilmesi için projenin kritik olduğunu ifade etti.

        Adaları sabitlerken çevreye zarar vermediklerini vurgulayan Akça, "Bu adalar, bin yıldır var ve bin yıl daha kalacak. Adanın yüzeyini tel hasırla çevreleyerek sabitliyoruz ama üzerindeki bitki örtüsünün yaşamasını da istiyoruz. Tüm statik ölçümleri yapıldı. Artık adamız sabitleniyor ve yeni bir hayata başlıyor." şeklinde konuştu.

        - Sabitlenen adalarda ekosistem canlanacak

        Dünyada benzer örneklerde yapay adalar oluşturulduğuna işaret eden Akça, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Biz, doğal adalarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Su seviyesi çok değişken ancak beklentimiz bu adaların yeniden canlanacağı yönünde. Şu an üzerinde yeşil örtü var fakat istediğimiz kamış türleri henüz gelişmedi. Bunun için ek tohumlama, az miktarda bitki besin elementi desteği ve düzenli gözlem planlıyoruz. Şu anda olumsuz bir süreçte değiliz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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