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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:29 Güncelleme: 27.06.2025 - 14:19
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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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        Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil ve mobilya üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İşçiler fabrikadan tahliye edilirken, ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Adıyaman Valisi Osman Varol ile Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Fabrika sahibi Ferit Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikada işçilerin çalıştığı sırada çıkan yangının kısa sürede yayıldığını, büyük zararlarının olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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