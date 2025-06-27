GÜNCELLEME - Adıyaman'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Fabrika sahibi Ferit Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikada işçilerin çalıştığı sırada çıkan yangının kısa sürede yayıldığını, büyük zararlarının olduğunu söyledi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil ve mobilya üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

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