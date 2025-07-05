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        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında Adana ve Adıyaman belediyelerinde arama yapıldı

        Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediyelerinde arama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 09:15 Güncelleme: 05.07.2025 - 09:15
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        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında Adana ve Adıyaman belediyelerinde arama yapıldı
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        Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Adana Büyükşehir ve Adıyaman belediyelerinde arama yapıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

        Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye binasında arama yaptı.

        Polis ekipleri binanın önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

        - Adıyaman

        Adıyaman Belediyesine gelen polis ekipleri de belediye çevresinde güvenlik önlemi alıp binada arama yaptı.

        Belediyeye girmek isteyen bazı yöneticilerin kimlik kontrolünden geçirildikten sonra polis eşliğinde içeri alındığı görüldü.

        Güvenlik güçlerinin Adana ve Adıyaman belediyelerindeki aramaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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