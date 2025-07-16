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        Adıyaman'da narkotik uygulaması

        Adıyaman'ınKahta ilçesinde narkotik ekipleri tarafından "Narkotik uygulaması" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 22:51 Güncelleme: 16.07.2025 - 22:51
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        Adıyaman'da narkotik uygulaması
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        Adıyaman'ınKahta ilçesinde narkotik ekipleri tarafından "Narkotik uygulaması" gerçekleştirildi.

        Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu kullanımını ve satışını önlemek amacıyla "Narkotik uygulaması" gerçekleştirdi.

        Dron ve narkotik detektör köpek destekli düzenlenen uygulamaya çok sayıda narkotik polisi katılırken, şüpheli kişiler üzerinde Genel Bilgi Tespiti (GBT) ve üst araması yapıldı.

        İlçe genelinde çok sayıda kıraathane, park ve bahçeler de denetlendi, şüpheli yerler arandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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