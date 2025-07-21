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        Adıyaman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 21 yaşındaki genç boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 22:16 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:23
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        Adıyaman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu
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        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla çaya giren 21 yaşındaki genç boğuldu.

        Piknik yapmak amacıyla arkadaşlarıyla tarihi Cendere Köprüsü yakınlarına giden Yunus Emre Özsürünç, serinlemek için Kahta Çayı'na girdi. Özsürünç, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat sonra Özsürünç'ü sudan çıkardı. Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ceset, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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