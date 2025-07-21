Adıyaman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Piknik yapmak amacıyla arkadaşlarıyla tarihi Cendere Köprüsü yakınlarına giden Yunus Emre Özsürünç, serinlemek için Kahta Çayı'na girdi. Özsürünç, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

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