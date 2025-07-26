Perre Antik Kenti'ndeki 125 metrekarelik mozaikte konservasyon işlemi tamamlandı

ORHAN PEHLÜL - Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti'nde, tek parça halinde günümüze ulaşan 125 metrekarelik mozaikte yürütülen temizlik ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından eser yeniden ziyarete açıldı.

Bölgede 2009'da yapılan arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan ve bazilika yapısına ait olduğu belirlenen mozaik, hem sanatsal işçiliği hem de boyutlarıyla dikkati çekiyor.

Tek parça halinde bugüne ulaşan 125 metrekarelik mozaikte, üç boyutlu küp desenleri, sekizgen ve kalp motifleriyle birlikte asma dalları, üzüm salkımları, geyik, horoz, tavuk ve telli turna gibi figürler yer alıyor.

İlk olarak 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince restore edilen mozaikte, zamanla oluşan yüzey kirliliği ve çevresel etkenler nedeniyle yeniden bakım ihtiyacı doğdu.

Bu kapsamda Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerince iki ay süren detaylı temizlik ve konservasyon çalışmaları tamamlandı.