        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Hemşirelikten artakalan zamanını iyiliğe adıyor

        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde görev yapan hemşire Büşra Taşkale Koparal, mesleğinde insan hayatına dokunurken, boş zamanlarında Türk Kızılay gönüllüsü olarak ihtiyaç sahiplerinin sofralarına umut taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:01
        Hemşirelikten artakalan zamanını iyiliğe adıyor
        ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde görev yapan hemşire Büşra Taşkale Koparal, mesleğinde insan hayatına dokunurken, boş zamanlarında Türk Kızılay gönüllüsü olarak ihtiyaç sahiplerinin sofralarına umut taşıyor.

        Sincik Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 7 yıldır görev yapan 27 yaşındaki Koparal, mesai saatleri dışında Türk Kızılay Adıyaman Şubesine bağlı aşevinde gönüllü olarak çalışıyor.

        Mesaisinin ardından aşevine giden Koparal, aşçılar tarafından hazırlanan yemekleri sefer taslarına doldurup mobil araçlarla kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

        Evleri tek tek ziyaret eden Koparal, onlarla sohbet ediyor, ihtiyaçlarını not alarak Türk Kızılay ekipleriyle paylaşıyor.

        - "İyiliğin de bulaşıcı olduğuna inanıyorum"

        Hemşire Koparal, AA muhabirine hemşireliğin insanlığa hizmet eden kutsal bir meslek olduğunu belirterek, Türk Kızılay ile yollarının "İyilikte Pişen Hayatlar" projesi sayesinde kesiştiğini söyledi.

        Yardım saatlerinde kendini çok mutlu hissettiğini ifade eden Koparal, şunları kaydetti:

        "Arkada harika bir ekip ruhu var, herkes gönülden çalışıyor. Ailelerimizi mutlu ettikçe ben de mutlu oluyorum. Hemşirelik görevimde hastalara şifa olurken burada da insanlara dokunabilmek bana büyük bir huzur veriyor. İyiliğin de tıpkı hastalık gibi bulaşıcı olduğuna inanıyorum. Bu yüzden benim gibi düşünen herkesi Türk Kızılay gönüllüsü olmaya davet ediyorum."

        Kentte 700'ü aşkın aileye sıcak yemek ulaştırdıklarını anlatan Koparal, "İşyerimden fırsat buldukça gelip yardımcı olmaya çalışıyorum. Haftanın 6 günü sıcak yemek, pazar günleri ise kahvaltı hazırlayıp dağıtıyoruz." diye konuştu.

        Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine sevgi ve umut taşıdıklarını ifade eden Koparal, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Mobil araçlarımızla kapı kapı dolaşırken, her kapıyı çaldığımızda aileler bizi sanki kendi evlatları gelmiş gibi karşılıyor. Biz sadece yemek değil, sevgi ve umut da taşıyoruz. Her ziyaretimizde hallerini hatırlarını soruyor, dertlerine ortak oluyoruz."

