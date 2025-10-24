Adıyaman Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı

Yangın kontrol altına alınırken, yardıma gelen diğer ekipler de uçaktaki yaralıların tahliyesini gerçekleştirdi.

Tatbikatta, senaryo gereği bir uçağın kaza kırıma uğrayarak yandığı ihbarı üzerine harekete geçen Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri (ARFF), kısa sürede alevlere müdahale etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.