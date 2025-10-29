Adıyaman'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı

Öğretmenler ve okul yönetiminin de katılım sağladığı programda, öğrenciler kırmızı-beyaz kıyafetleriyle bayramın anlam ve önemine uygun gösteriler sundu.

Adıyaman merkezde eğitim veren bir anaokulunda ise minik öğrenciler gösteri düzenledi.

Cumhuriyet bayramı dolayısıyla Şiir, Kompozisyon ve Resim dalında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal marşı okuması ardından İlçe kaymakamı Özgür Pelvan ve Belediye Başkanı Mahmut Şahin, öğrenci ve halkın bayramını kutladı.

Etkinlik konuşmaların ardından okullar tarafından tören geçişi yapıldı. Cumhuriyet konulu günün anlamına uygun şiirler okunup, etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından spor gösterileri yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

