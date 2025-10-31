Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Adıyaman'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 09:38 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        M.E. idaresindeki 02 S 0101 plakalı okul servis minibüsü, Malazgirt Mahallesi Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu önünde M.E.G. yönetimindeki 38 GV 204 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ve araçlardaki 10 öğrenci yaralandı.

        Yaralılardan 4'ü sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi, diğerleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da beton pompasının altında kalan işçi ağır yaralandı
        Adıyaman'da beton pompasının altında kalan işçi ağır yaralandı
        Kahta 02 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura çıkmanın sevincini yaşıyo...
        Kahta 02 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura çıkmanın sevincini yaşıyo...
        Adıyaman'da zincirleme kaza: 7 yaralı
        Adıyaman'da zincirleme kaza: 7 yaralı
        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Adıyaman'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı
        Adıyaman'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı