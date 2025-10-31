Adıyaman'da okul servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
Adıyaman'da okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.
M.E. idaresindeki 02 S 0101 plakalı okul servis minibüsü, Malazgirt Mahallesi Şehit Turan Çelik İmam Hatip Ortaokulu önünde M.E.G. yönetimindeki 38 GV 204 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ve araçlardaki 10 öğrenci yaralandı.
Yaralılardan 4'ü sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi, diğerleri Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
