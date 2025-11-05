Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

        Adıyaman merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 05.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:46
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütü kurarak silah satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi.

        Belirlenen 27 ev, 3 iş yeri ve 20 araca yönelik özel harekat ekipleri destekli operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 40 ruhsatsız av tüfeği, 26 evraksız kuru sıkı tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 482 fişek, 7 bıçak, 2 torna makinası, 1 kılıç ile çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Zanlılar, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

