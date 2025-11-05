Adıyaman merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda, 40 ruhsatsız av tüfeği, 26 evraksız kuru sıkı tabanca, 16 ruhsatsız tabanca, 482 fişek, 7 bıçak, 2 torna makinası, 1 kılıç ile çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç örgütü kurarak silah satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi.

