Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Hasadına başlayan Çelikhan tütününde 8 bin ton rekolte bekleniyor

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hasadı yapılan tütünde 8 bin ton rekolte bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:50 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasadına başlayan Çelikhan tütününde 8 bin ton rekolte bekleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hasadı yapılan tütünde 8 bin ton rekolte bekleniyor.

        İlçenin en önemli gelir kaynağı olan tütün hasadına başlayan çiftçiler, yoğun mesai harcıyor.

        Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkıp tütünlerini biçmek için tarlalara giden çiftçiler, tütün yapraklarını tek tek kopartıp traktörlere yüklüyor.

        Tütünleri iplere dizen üreticiler, ürünlerini iskelelere asarak kurutuyor.

        Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, AA muhabirine, geçen yıl rekoltesi düşük olan ürünün bu yıl üreticisini sevindirdiğini söyledi.

        Kaya, "Bu yıl tütün iyi ve güzel. 8 bin ton civarında rekolte bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu

        Benzer Haberler

        KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman'da Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına...
        KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman'da Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına...
        3 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 34 gözaltı
        3 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 34 gözaltı
        Adıyaman'da öğrenciler Filistin yararına kermes düzenledi
        Adıyaman'da öğrenciler Filistin yararına kermes düzenledi
        Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Adıyaman merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
        Adıyaman merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
        2 otomobilin çarptığı kazada ölen polis memuru, memleketine uğurlandı
        2 otomobilin çarptığı kazada ölen polis memuru, memleketine uğurlandı