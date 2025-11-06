Hasadına başlayan Çelikhan tütününde 8 bin ton rekolte bekleniyor
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hasadı yapılan tütünde 8 bin ton rekolte bekleniyor.
İlçenin en önemli gelir kaynağı olan tütün hasadına başlayan çiftçiler, yoğun mesai harcıyor.
Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkıp tütünlerini biçmek için tarlalara giden çiftçiler, tütün yapraklarını tek tek kopartıp traktörlere yüklüyor.
Tütünleri iplere dizen üreticiler, ürünlerini iskelelere asarak kurutuyor.
Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, AA muhabirine, geçen yıl rekoltesi düşük olan ürünün bu yıl üreticisini sevindirdiğini söyledi.
Kaya, "Bu yıl tütün iyi ve güzel. 8 bin ton civarında rekolte bekliyoruz." dedi.
