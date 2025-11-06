Hasadına başlayan Çelikhan tütününde 8 bin ton rekolte bekleniyor

Kaya, "Bu yıl tütün iyi ve güzel. 8 bin ton civarında rekolte bekliyoruz." dedi.

Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, AA muhabirine, geçen yıl rekoltesi düşük olan ürünün bu yıl üreticisini sevindirdiğini söyledi.

İlçenin en önemli gelir kaynağı olan tütün hasadına başlayan çiftçiler, yoğun mesai harcıyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde hasadı yapılan tütünde 8 bin ton rekolte bekleniyor.

